Andrei Muraru: Ciuca este un personaj cunoscut in mediu politic american, nu doar pentru ca a fost decorat de presedintele SUA

Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca prim-ministrul Nicolae Ciuca este un personaj cunoscut in mediu politic american, nu doar pentru ca a fost decorat de presedintele SUA ci si din perioada cand a fost seful Statului Major si cand a fost ministrul Apararii. "Este cunoscut ca si militar in teatrele de operatiuni", a mai spus ambasadorul precizand ca unii membri ai Congresului il cunosc personal. "E fara ... citeste toata stirea