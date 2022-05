ANI atrage atentia asupra unor averi nejustificate de sute de mii de euro in cazul unui ofiter din MAI si al unui functionar public din cadrul CJ Valcea

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat diferente nejustificate de sute de mii de euro intre venituri si avere in cazul unui ofiter din cadrul Directiei Generale Anticoruptie din MAI si al unui functionar public din cadrul CJ Valcea. ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 189.000 Lei si 282.762,2 Euro intre averea si veniturile realizate de catre Madalina Maria Anghel, ofiter in cadrul M.A.I. - Directia Generala Anticoruptie, impreuna cu familia, in ... citeste toata stirea