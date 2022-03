ANM: Norul de fum de la Glina se va deplasa spre nord-est

Evolutia norului de fum care s-a format in urma incendiului izbucnit la un centru de colectare si reciclare deseuri in comuna Glina va fi, in noaptea de miercuri spre joi, de dispersie si de deplasare spre nord-est, informeaza, miercuri, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). ANM precizeaza ca estimarea privind circulatia aerului in Glina - judetul Ilfov este valabila pentru perioada 30 martie, ora 18.00 - 31 martie, ora 8:00."Avand in vedere simularile modelelor numerice rulate in ... citeste toata stirea