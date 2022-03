ANM: Nu se preconizeaza o deplasare a norului poluant dinspre Ucraina spre teritoriul Romaniei

Ministerul Mediului a transmis ca modelarile realizate de ANM arata foarte clar ca, in perioada urmatoare, nu se preconizeaza o deplasare a unui nor poluant dinspre Ucraina spre teritoriul Romaniei, dezmintind o informatie falsa. Potrivit precizarilor facute de directorul ANM, situatia meteorologica actuala din zona Ucrainei ar putea mentine norul poluant tot in zona acestei tari. "La acest moment nu exista o legatura intre ceea ce se intampla pe teritoriul Ucrainei din aceasta perspectiva si ... citeste toata stirea