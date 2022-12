Annalena Baerbock, ministrul de Externe al Germaniei: "Sunt convinsa ca aderarea la Schengen va urma"

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 28 Decembrie 2022, ora 05:41 27 citiri

Ministrul german de externe si-a exprimat opinia vizavi de aderarea la spatiul Schengen al Romaniei si al Bulgariei. Annalena Baerbock a afirmat ca "Romania si Bulgaria au facut multe pentru a fi pregatite in vederea aderarii la spatiul Schengen", iar Germania "s-a luptat pana in ultima clipa pentru o decizie diferita", facand referire la tensiunile iscate de veto-ul Olandei si al Austriei.

"Romania si Bulgaria au facut multe pentru a fi pregatite in vederea aderarii la spatiul Schengen. In ...