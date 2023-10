"Liviu Negoita a avut doua mandate de primar al sectorului 3, din 2004 pana in 2012, iar la finalul lunii iunie, fostul primar s-a inscris in Partidul Umanist Social Liberal. Negoita a fost primarul care a desprins sectorul de trecut si a reusit in cele doua mandate sa faca din Sectorul 3, cel mai bine gospodarit din toata Capitala, reusind performanta sa reabiliteze cele mai multe blocuri, scoli si gradinite, sa repare strazi, sa creeze locuri de parcare de resedinta, iar fondurile alocate ... citeste toata stirea