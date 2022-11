Anunt pentru romanii care locuiesc la bloc. Ce pregateste Guvernul ca sa scapati de facturile mari la incalzire

Sursa: Evenimentul Zilei Duminica, 20 Noiembrie 2022, ora 19:43 22 citiri

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recomanda romanilor detin centrale termice de apartament mai vechi sa si le schimbe cu altele mai performante. El a declarat ca in coalitia de guvernare s-a stabilit ca statul sa finanteze achizitia de centrale termice noi, locuintele individuale, prin programul "Rabla pentru electrocasnice".

"Eu le-am recomandat romanilor, cei care isi permit, sa schimbe centrala, sa treaca pe centrale performante. Impreuna cu ministrul Mediului, in Coalitie, am stabilit - ...