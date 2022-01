Anuntul serii despre Gabriela Firea. Este a doua oara cand se intampla

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 31 Ianuarie 2022, ora 05:42 36 citiri

Gabriela Firea, prim-vicepresedinte PSD si ministru al Familiei, a anuntat astazi, 30 ianuarie, ca intreaga familie are COVID-19.

"Avem Covid de cateva zile, din nou. De data aceasta, de la copii. E peste tot, oricum. Se raspandeste ca focul. Ei sunt, deja, negativi, dar, intre timp, ne-am pozitivat noi. Au trecut deja cateva zile de boala, suntem binisor, ceva simptome in plus la omicron, fata de Delta de acum 3 luni.

Trec repede si zilele de izolare care au mai ramas...de saptamana viitoare, ...