In contextul in care dosarul achizitiei vaccinurilor arata dimensiunea ipocriziei si dispretului fata de romani, oamenii trebuie sa inteleaga faptul ca facand aceleasi alegeri ca pana acum nu se poate schimba nimic, spun umanistii."In ultimii ani, o serie de personaje au profitat de buna credinta si de legitimele asteptari ale romanilor, mintindu-i ca vor schimba tara in bine. Astazi, sloganurile lor se naruie in fata realitatii. Indivizi precum Ciolos, Drula sau Barna, dupa ce au facut ... citeste toata stirea