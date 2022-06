Apelul disperat al ucrainenilor: "Ramanem fara munitie. Totul depinde de ceea ce ne furnizeaza Occidentul". Ce spun SUA despre livrarile de arme

Soarta razboiului din est depinde acum de armele furnizate de Vest, spune adjunctul directorului serviciilor ucrainene de informatii Vadim Skibitki, explicand pentru The Guardian ca fortele ucrainene "pierd in domeniile de artilerie" in conditiile in care forta de artilerie este vitala pe frontul de est. Kievul si-a epuizat tot armamentul de fabricatie rusa si sovietica si depinde de-acum exclusiv de armamentul care-i este furnizat de aliatii sai, si anume artilerie occidentala, trag de ... citeste toata stirea