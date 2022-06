Arafat, mesaj pentru "carcotasi" dupa ce au fost emise doua mesaje RO-Alert cu avertizari meteo. Strazi din Bucuresti, inundate si acoperite de grindina VIDEO

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma, marti seara, ca s-au dat doua mesaje RO-Alert in Bucuresti si in Ilfov, pentru ca avertizarea meteo a fost ridicata de la cod portocaliu la cod rosu. Arafat anunta ca au fost peste 120 de solicitari pentru interventii si este posibil ca numarul acestora sa creasca. Pana la ora 21:00, ca urmare a codurilor inregistrate in Bucuresti, pompierii au intervenit pentru degajarea a 44 copaci si 3 elememente de constructie, dar si la ... citeste toata stirea