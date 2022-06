Arhitect, despre demolarile in comunism si Casa Poporului: "A fost o demonstratie bolnavicioasa"

Unul dintre arhitectii de renume ai Romaniei, Aurelian Triscu, a lasat marturii impresionante despre masivele demolari din Bucuresti, in timpul comunismului. In relatarile sale, specialistul povesteste ca se distrugea in nestire, paranoic. Absolvent al Facultatii de Arhitectura in anul 1949 si al Facultatii de Filozofie a Universitatii Bucuresti, profesorul Aurelian Triscu a avut o remarcabila cariera didactica universitara atat in cadrul Universitatii de Arhitectura din Bucuresti, cat si in ... citeste toata stirea