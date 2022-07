Armata, dispusa sa plateasca bani grei pentru ca tinerii sa invete sa lupte

Conform unui proiect legislativ, MApN reintroduce serviciul militar, dar voluntar si platit, tinerii putand trece astfel printr-un stagiu de pregatire de cel mult 120 de zile, timp in care primesc lunar bani. Cei care au facut armata in strainatate vor fi inregistrati automat ca rezervisti. In contextul razboiului din Ucraina, Ministerul Apararii Nationale (MApN) a pregatit o serie de modificari si completari la legea privind pregatirea populatiei pentru aparare. Una dintre cele mai importante ... citeste toata stirea