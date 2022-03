Armata obligatorie in Romania? Anunt clar de la Guvern. Vicepremierul si Ministerul Apararii au lamurit controversa

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 01 Martie 2022, ora 05:45 46 citiri

Ucraina se afla in plin razboi cu Rusia, iar autoritatile au decretat legea martiala. Acest lucru inseamna ca toti barbatii cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani trebuie sa ramana in tara, pentru a-si apara patria.

Situatia tensionata de la frontiera Romaniei ridica multe semne de intrebare la noi in tara, circuland zvonuri cu privire la reintroducerea stagiului militar obligatoriu. Ministerul Apararii a dezmintit aceste informatii, va chiar a adus explicatii cu privire la situatia in care ...