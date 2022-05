Armata Romana ramane fara personal. Motivul pentru care angajatii au inceput sa demisioneze

Inainte de a-si incepe discursul, Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a cerut un moment de reculegere pentru unul dintre cei mai buni parasutisti ai Romaniei care si-a pierdut viata.

"Ca ministru al Apararii vreau sa va spun ca am invatat ce este solidaritatea si echipa, am invatat ca fiecare dintre noi este doar un atom care are putine sanse sa schimbe ceva. De aceea azi cand sarbatorim sase luni de efort guvernamental, Armata Romana este in doliu: unul dintre cei mai buni parasutisti ai ...