Armata ucraineana invata sa utilizeze dronele kamikaze Switchblade

Un mic grup de soldati ucraineni care se aflau in Statele Unite inainte de invazia Rusiei in tara lor au fost instruiti pentru a folosi dronele sinucigase Switchblade pe care Washingtonul le furnizeaza Kievului, a declarat un oficial al Pentagonului. "Un numar foarte mic de ucraineni... se aflau deja aici, in Statele Unite, urmand o anumita instruire militara profesionala. Am profitat de aceasta ocazie pentru a-i trage deoparte pentru cateva zile si a le oferi o pregatire, in special pe drone ... citeste toata stirea