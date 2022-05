Aspect pe care Rusia lui Putin nu il vrea mentionat: Ce inseamna ruscismul, vazut drept fascismul secolului al XXI-lea

Cand Vladimir Putin a dezlantuit, fara sa fi fost provocat, invazia in Ucraina, pe 24 februarie, mass-media, publicul si factorii de decizie de la Kiev au inceput aproape in unanimitate sa se refere la liderul de la Kremlin si la statul pe care-l conduce drept "ruscist", un derivat din Rusia si fascism. Ucrainenii recurg la aceasta raportare din doua motive. In primul rand, pentru a contracara insistenta absurda a lui Putin precum ca oficialii ucraineni, inclusiv presedintele de origine ... citeste toata stirea