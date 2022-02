Atelierul unde copiii invata gratis. Povestea obiectelor unicat create de oameni fara nicio sansa

Obiecte decorative (vase, suporturi de lumanari) si de uz casnic (cani, farfurii, carafe, castroane) de o frumusete rara, pictate si decorate cu migala in culori deosebite sunt realizate manual de persoane cu dizabilitati intr-un atelier de ceramica din Bucuresti. In cadrul Nazarcea Grup, cea mai mare unitate protejata din Romania, infiintata si sustinuta de o autoritate publica locale, sunt create mici opere de arta. Cele mai frumoase dintre acestea au putut fi admirate in cadrul expozitiei ... citeste toata stirea