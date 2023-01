Atributiile lui Nicolae Ciuca, reduse. Autoritatea pentru Digitalizare a fost scoasa din subordinea premierului

La finele anului trecut, printr-un proiect ce nu a fost supus consultarii publice, Guvernul a decis sa schimbe ierarhia institutiilor care se ocupa de digitalizare la noi in tara. Astfel, prim-ministrul ramane cu mai putine atributii.

Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) a trecut din subordinea premierului in cea a Ministerului Digitalizarii, adica a ministrului Sebastian Burduja, in urma unei hotarari de guvern. Aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial in data de 3 ianuarie. ...