Au fost publicate imagini cu primele doua intersectii suprainaltate din Sectorul 1. Clotilde Armand: Pana la sfarsitul anului vom avea 35 VIDEO

Primele doua intersectii au fost suprainaltate in Sectorul 1, potrivit primarului Clotilde Armand care afirma ca aceasta este o premiera pentru Capitala. "Am finalizat constructiile primelor doua intersectii suprainaltate din Sectorul 1. Ceea ce vedeti este o premiera pentru Capitala. Pana la sfarsitul anului vom avea 35 de astfel de intersectii suprainaltate, primele vor fi construite in zonele unde avem raportate accidente rutiere si in apropierea unitatilor de invatamant. Sunt masuri luate ... citeste toata stirea