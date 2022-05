Au inceput lucrarile de consolidare la Pasajului Unirii din Capitala. Circulatia, oprita temporar

Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti a anuntat ca circulatia rutiera in Pasajul Unirii a fost oprita temporar marti seara, 17 mai a.c., in intervalul orar 23:30 - 05:00, potrivit Primariei Sectorului 4. Masura se aplica in vederea inceperii, in mai putin de doua luni de zile, a lucrarilor de reabilitare si punere in siguranta a pasajului, fapt pentru care o echipa de experti va inspecta constructia in vederea stabilirii masurilor si interventiilor necesare consolidarii acesteia.Construit in ... citeste toata stirea