AUR a lansat o rafala de reprosuri catre PSD, dupa 6 luni de guvernare. Rezultatul este "dezastruos"

Vineri, 27 Mai 2022

AUR a prezentat contra-bilantul celor sase luni de guvernare ale PSD. Desi Marcel Ciolacu si-a laudat ministrii, sustinand ca daca social-democratii nu intrau la guvernare alaturi de colegii de la PNL si UDMR, romanii nu ar fi beneficiat de masurile stabilite in programele socio-economice menite sa fie un sprijin in aceasta perioada de criza, George Simion a acuzat ca guvernarea acestora a fost "dezastruoasa".

AUR acuza PSD ca nu a intervenit pentru ieftinirea preturilor

In cadrul ...