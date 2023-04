AUR a declarat ca modelul dupa care functioneaza administratia publica din Romania in prezent nu este sustenabil si ca este nevoie de o reorganizare teritorial-administrativa sustinuta de toate partidele."Modelul dupa care functioneaza administratia publica din Romania in prezent nu este sustenabil. O dovada in acest sens este chiar criza economica generata de gaura bugetara, dar si de faptul ca statul cheltuie sume uriase cu pensiile speciale si cu sinecurile din aparatul administrativ. ... citeste toata stirea