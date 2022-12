AUR, pe locul 3 in Capitala! Cu cine ar vota bucurestenii, potrivit ultimului sondaj CURS

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 19 Decembrie 2022, ora 05:40 20 citiri

Alegatorii din municipiul Bucuresti si-au schimbat preferintele politice, iar acest lucru ar trebui sa starneasca ingrijorare la nivelul partidelor de dreapta. Daca la ultimele alegeri locale, din 2020, PNL si USR au facut legea, atat la nivelul Primariei generale cat si a celor de sector, in prezent lucrurile par sa se fi schimbat.

Un sondaj realizat de CURS, in in perioada 6-16 decembrie 2022, arata poza momentului pe scena politica din Capitala.

Conform cercetarii sociologice, circa 71% ...