AUR risca sa primeasca o amenda de maxim 20 de milioane de euro. Aplicatia de mobil a partidului condus de George Simion ar fi expus in mod public mai multe date ale utilizatorilor. In acest caz, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) s-a autosesizat.Partidul lui Simion avea obligatia sa anunte ANSPDCP in 72 de ore cu privire la problema aplicatiei sale. Aceasta aplicatie ar fi pastrat datele personale ale utilizatorilor si dupa ce acestia ... citeste toata stirea