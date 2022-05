AUR vrea o coalitie a opozitiei la alegerile din 2024, dar fara USR

Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), prin vocea liderului de partid George Simion, vrea sa puna bazele unei coalitii de opozitie in vederea alegerilor din 2024. Formatiunea lui Simion nu ia in calcul insa colaborarea cu USR. "Ca sa scapam de partidul unic PSD PNL ne trebuie un singur front unit, al tuturor romanilor, indiferent de ideologie!", a scris George Simion, vineri, pe pagina sa de Facebook. Contactat de "Adevarul" pentru a spune cu cine are de gand sa puna bazele "frontului unit", ... citeste toata stirea