Aurescu afirma ca Romania a demonstrat ca poate gestiona o situatie de criza respectand standardele Schengen

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a precizat ca modul in care tara noastra a gestionat frontiera externa a UE, respectand standardele Schengen, a aratat ca putem gestiona o situatie de criza, prin urmare, cu atat mai mult putem sa gestionam o frontiera Schengen. In timpul unui interviu acordat pentru Digi24, Ministrul roman de Externe a fost intrebat daca in timpul discutiilor purtate zilele trecute cu omologul sau francez , Catherine Colonna, a abordat si subiectul aderarii ... citeste toata stirea