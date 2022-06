Aurescu, intalnire cu viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova. Situatia de securitate din Transnistria si aderarea tarii vecine la UE, in discutie

Seful diplomatiei romane, Bogdan Aurescu, l-a primit marti pe viceprim-ministrul pentru reintegrare al Republicii Moldova, Oleg Serebrian, aflat in vizita in Romania. Cei doi oficiali au discutat despre evolutiile de securitate din Transnistria, dar si despre aderarea Republicii Moldova la UE. Ministrul Bogdan Aurescu si-a exprimat aprecierea pentru "modalitatea echilibrata si responsabila in care autoritatile de la Chisinau s-au raportat la incidentele cu potential destabilizator inregistrate ... citeste toata stirea