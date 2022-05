Aurescu: Nu exista informatii care sa indice intentia Rusiei de a folosi arme de distrugere in masa

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, afirma ca nu exista, in acest moment, informatii care sa arate ca Rusia ar intentiona folosirea de arme de distrugere in masa in perioada "imediat urmatoare". El considera ca un act precum declararea razboiului de catre Federatia Rusa Ucrainei poate crea nemultumiri in societatea rusa. "Nu exista niciun fel de informatii in acest moment care sa indice intentia de a folosi Rusia in perioada imediat urmatoare astfel de arme. Reamintesc faptul ca la ... citeste toata stirea