Aurescu, pentru CNN: 460.000 de refugiati ucraineni au tranzitat Romania, dintre care 80.000 au ramas in tara noastra

Ministrul roman al afacerilor externe Bogdan Aurescu a declarat, marti, intr-o interventie la CNN ca in jur de 80.000 de refugiati ucraineni, in special mame cu copii, au ales sa ramana in Romania, unde li se ofera conditii pentru inscrierea in unitati de invatamant, medicala gratuita, asistenta si adapost. Intrebat de moderatoarea CNN Becky Anderson despre numarul de refugiati care au tranzitat Romania si cauza scaderii acestui numar in ultimele zile, Bogdan Aurescu a declarat: "Scaderea nu ... citeste toata stirea