Austria are nevoie de Romania in spatiul Schengen, a spus ministrului austriac al Afacerilor Sociale, Sanatatii, Ingrijirii si Protectiei Consumatorilor, Johannes Rauch. El considera ca aceasta aderare ar putea aduce avantaje pentru multe companii.Austria are nevoie de Romania in spatiul Schengen"Atat Austria, cat si Romania ar beneficia considerabil de pe urma aderarii Romaniei la Schengen. Ar exista avantaje pentru multe companii si ar fi, de asemenea, o mare usurare pentru cei 30.000 de ... citeste toata stirea