Eurodeputatul USR/Renew Europe Vlad Gheorghe a spus ca a depus un amendament la o rezolutie pe tema Schengen, ce va fi discutata in perioada urmatoare in Parlamentul European. Documentul ce va fi votat in iunie critica pozitia Austriei, dupa ce Viena a blocat aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.Europarlamentarul cere despagubiri Austriei, intre 10 si 25 de miliarde de euroEuroparlamentarii grupului Renew Europe au insistat ca in rezolutie sa fie introdus un amendament prin care ... citeste toata stirea