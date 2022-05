Autobuze, troleibuze si tramvaie STB oprite temporar dupa un control ANPC. Nereguli descoperite

Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a efectuat, pe 9 mai 2022, o procedura de verificare a modului in care Societatea de Transport Bucuresti (STB), aflata in administrarea Primariei Capitalei, a aplicat masurile dispuse de comisari in urma anteriorului control. "Cerem scuze bucurestenilor! La ei ne gandim atunci cand actionam! Pentru a redresa STB, trebuie curaj, proiecte si predictibilitate. Este totul vechi! Dar de ce este si murdar? Poate fi ... citeste toata stirea