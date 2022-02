Avantul asiaticilor pe piata muncii din Romania. "In Nepal se stie ca aici conditiile sunt foarte bune, e o tara europeana"

Pentru ca Romania sa nu se adanceasca si mai mult in criza fortei de munca, Ministerul Muncii a dublat numarul avizelor pentru muncitorii care vin aici din Nepal, Sri Lanka, Bangladesh sau India. La Buzau, sunt deja sute de muncitori asiatici in restaurante, pe santiere si in fabrici, care si-au anuntat sefii ca vor prelungirea contractelor de munca. Din ce in ce mai multi agenti economici din Buzau apeleaza la forta de munca adusa din strainatate, pentru a-si mentine afacerile in viata. In ... citeste toata stirea