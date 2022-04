Avarie la reteaua de gaze din Bucuresti: aproape 1.900 de de clienti, afectati. Cand va fi reluata alimentarea

Aproape 1.900 de clienti casnici si non-casnici din Bucuresti nu sunt alimentati cu gaze naturale, miercuri, in urma unei avarii produse la retea in zona intersectiei Soselei Pipera cu strada Gara Herastrau, anunta Distrigaz Sud Retele. Potrivit sursei citate, echipele companiei sunt in teren si fac demersurile necesare pentru a asigura remedierea avariei. "Distrigaz Sud Retele aduce urmatoarele precizari cu privire la sistarea temporara a alimentarii cu gaze naturale a unor consumatori din ... citeste toata stirea