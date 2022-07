Avere de parlamentar. Daniel Zamfir (PSD) a facut o tranzactie de un milion de euro in 2021. Ce alte afaceri a mai bifat senatorul

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a instrainat terenuri in valoare de 1,77 milioane euro in anul fiscal precedent, cea mai mare fiind o tranzactie de un milion de euro. De asemenea, parlamentul PSD are si imprumuturi care se ridica la 1,5 milioane de lei, acordate in 2020. Daniel Zamfir a instrainat mai multe terenuri intravilane, potrivit declaratiei de avere publicata in luna iunie. Cea mai mare tranzactie a fost de 1.000.000 de euro, catre SC Solid Building SRL, controlata de fratele sau (Cosmin ... citeste toata stirea