Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a dat publicitatii ultima sa declaratie de avere, aferenta ultimului an fiscal, 2022. Conform documentului, veniturile pe care seful statului le-a obtinut datorita functie pe care o detine, au fost de 181.944 de lei, anul trecut. In medie, Klaus Iohannis a incasat 15.162 de lei, dupa cum rezulta din declaratia de avere.Raportat la anul precedent, indemnizatia sa a crescut cu aproximativ 200 de lei pe luna, avand in vedere ca in 2021 veniturile totale ale ... citeste toata stirea