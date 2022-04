Avertisment al expertilor americani: In ce conditii s-ar putea intoarce razboiul in favoarea Rusiei

Ucraina a castigat batalia Kievului, iar fortele rusesti isi incheie retragerea, dar nu in mod ordonat, sustine Institutul pentru Studiul Razboiului din Statele Unite in ultima evaluare a desfasurarii invaziei. Fortele ucrainene continua sa curete regiunea Kiev de trupele rusesti izolate ramase in urma in timpul retragerii, pe care unii oficiali ucraineni le descriu drept "orci pierduti". Astfel, fortele rusesti au incercat sa efectueze o retragere ordonata din pozitiile lor din jurul Kievului, ... citeste toata stirea