Avertismentul medicilor: Pandemia de COVID-19 a deschis cutia Pandorei. Virusuri cunoscute si mai putin cunoscute lovesc din toate directiile

Virusuri cunoscute si mai putin cunoscute ataca in toate colturile lumii, atrag atentia specialistii, dand exemplul meningitei, hepatitei de cauza necunoscuta, variolei maimutei si, mai nou, al poliomielitei care de cateva luni se transmite comunitar in Marea Britanie. O serie de boli infectioase, nu doar COVID-19, cunosc o crestere spectaculoasa in aceasta perioada, atrag atentia specialistii. Este vorba despre cazurile de hepatita de cauza necunoscuta, care se acumuleaza in fiecare zi - 449 ... citeste toata stirea