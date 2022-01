Avertizare Infotrafic: Ninge viscolit pe mai multe sosele din tara. Trafic intrerupt pe DN 76 in judetul Hunedoara

Centrul Infotrafic anunta, luni seara, ca ninge viscolit pe mai multe artere din tara, circulatia desfasurandu-se in conditii de iarna pe drumuri din centru si nord. Traficul este intrerupt pe DN 76 in judetul Hunedoara, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a latul drumului. Pe DN 17, in judetul Suceava, sunt restrictii de tonaj. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora sunt semnalate precipitatii sub forma de ninsoare, pe alocuri ... citeste toata stirea