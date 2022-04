Bani in plus pentru romani! Anuntul asteptat de toata lumea tocmai a fost facut. Sprijin financiar urias acordat de Guvern

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 12 Aprilie 2022, ora 05:42 0 citiri

Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca planul "Sprijin pentru Romania" ofera o forma de protectie in fata scumpirilor pentru mai mult de jumatate din populatie. El a deschis conferinta de presa a liderilor coalitiei de guvernare in care au fost anuntate masurile ce urmeaza sa fie adoptate in actualul context. Marcel Ciolacu a precizat ca acesta este unul dintre cele mai complexe planuri de actiune prin care se ofera sprijin romanilor.

"Am facut acest plan pentru romani si pentru firmele ...