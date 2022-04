Barbatul care a murit dupa ce a intrat in gardul Ambasadei Rusiei din Capitala a fost identificat. Fusese condamnat pentru ca a abuzat sexual o minora

Barbatul care a intrat cu masina in portile Ambasadei Rusiei din Capitala si a decedat in urma impactului ar fi fost identificat ca fiind Bogdan Draghici, seful asociatiei TATA. El a fost condamnat pentru ca a abuzat sexual o minora, potrivit primelor date. Surse din ancheta spun ca masina era inmatriculata in Bucuresti si apartinea tatalui barbatului.Bogdan Draghici a postat luni un mesaj pe Facebook in care isi arata sprijinul pentru ucraineni.GALERIE FOTO"Si eu sunt ucrainean! Ar fi ... citeste toata stirea