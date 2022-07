Barbatul ucis in bataie la Bacau a fost campion la box si s-a luptat cu celebrul Francisc Vastag

Moarte cutremuratoare a unui fost campion la box, care la sfarsitul anilor 80 se batea, de la egal la egal, cu marele campion Francisc Vastag. Mihaita Nitulescu a pierit, miercuri, 7 iulie, dupa o bataie in strada, in urma unui conflict spontan izbucnit in fata unei scoli din Bacau. Barbatul ucis in bataie miercuri, 7 iulie, pe o strada din Bacau pentru ca lovise cu masina oglinda unei dubite este Mihaita Nitulescu, un mare campion la box.Nitulescu se mutase de aproximativ sase luni in casa ... citeste toata stirea