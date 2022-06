Batalia pentru Donbas. Armata ucraineana sangereaza in iadul produs de focul de artilerie rus, in asteptarea armelor occidentale VIDEO

Desi o mare parte din atentia lumii in razboi s-a concentrat pe campania defectuoasa a Rusiei in Ucraina si armata ucraineana a suferit pierderi grele, a dat semne de dezordine si, pas cu pas, s-a retras din unele zone din Donbas, regiunea din est care este acum epicentrul razboiului. Elanul pe care l-a generat Ucraina dupa ce a impins fortele ruse din Kiev si din Harkov, al doilea oras ca marime, a scazut in est dupa saptamani de bombardamente grele si un flux de morti si raniti ucraineni pe ... citeste toata stirea