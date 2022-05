Batalie pentru preluarea locului lasat liber de Cristian Popescu Piedone. Pe cine sustine Marcel Ciolacu

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, reactioneaza la intentia de a candida la functia de primar al Sectorului 5 a lui Vlad Popescu, fiul lui Cristian Popescu Piedone, afirmand ca partidul este cel care va decide in acest sens.

Marcel Ciolacu vorbeste despre candidatura lui Vlad Piedone la functia de primar

In urma sedintei de partid a PSD, liderul Marcel Ciolacu declara ca: "Agenda partidului o face PSD, nu persoane din PSD. Vom lua o decizie in forurile de conducere cand va fi cazul, pana atunci ...