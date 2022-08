Biserica Ortodoxa a facut exceptie pentru George Simion. Unde se va tine ceremonia religioasa

Sursa: Evenimentul Zilei Sambata, 27 August 2022, ora 05:40 0 citiri

George Simion urmeaza sa se casatoreasca sambata, 27 august, intr-o capela (paraclis) special amenajata in incinta resortului de lux din Oveselu - Maciuca, unde va avea loc marea ceremonie, in pofida oranduielilor obisnuite ale BOR. Liderul Aur a primit derogare de la Biserica Ortodoxa.

In 2013, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) interzicea oficierea casatoriilor in afara lacasurilor de cult. Taina Botezului si Taina Cununiei se tineau doar in bisericile parohiale, dar preotii au ...