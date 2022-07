Bloomberg: Gazul natural s-a scumpit cu 700%, devenind forta motrice in Noul Razboi Rece

Lipsa de combustibil se raspandeste in intreaga economie globala, amenintand cu recesiuni si un nou val de inflatie, scrie Bloomberg, constatand ca pretul gazului natural a devenit forta motrice din Noul Razboi Rece. Gazul natural este cea mai tare marfa din lume in acest moment, scrie Bloomberg. Este un factor cheie al inflatiei globale, afisand cresteri ale preturilor care sunt extreme chiar si dupa standardele pietelor agitate de astazi - aproximativ 700% in Europa de la inceputul anului ... citeste toata stirea