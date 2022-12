Boala care i-a schimbat viata in totalitate Mariei Grapini. Medicii au anuntat-o cat mai are de trait

Sursa: Evenimentul Zilei Duminica, 18 Decembrie 2022, ora 15:30 34 citiri

Maria Grapini reprezinta in Parlamentul European PPUSL, desi a fost aleasa pe listele PSD. Este unul dintre cei mai vechi reprezentanti pe care Romania ii are la Bruxelles. In acest context, europarlamentarul a vorbit despre experienta sa de viata si despre greutatile care i-au marcat viata, de-a lungul timpului.

"Cumpenele prin care am trecut m-au intarit si m-au determinat sa-mi schimb cumva atitudinea, sa consider ca fiecare zi e foarte importanta si sa fac ceva, cum spunea tatal meu, pentru ...