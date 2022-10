Boc: Sustin reducerea varstei de vot la 16 ani pentru toate alegerile locale si regionale din Europa

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 04 Octombrie 2022, ora 05:41 11 citiri

Primarul Clujului, Emil Boc, sustine ca tinerii sa aiba drept devot la 16 ani si implicarea acestora in viata publica.

"Sedinta a Comitetul European al Regiunilor, Brno, Cehia: Sustin reducerea varstei de vot la 16 ani pentru toate alegerile locale si regionale din Europa. Am sustinut azi, cu ocazia dezbaterii documentului Viitorul politicii de tineret in Uniunea Europeana.

Reflectii privind politica de tineret si integrarea aspectelor legate de tineret in contextul Anului European al ...