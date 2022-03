Boeing 737 cu 133 de oameni la bord, prabusit in sudul Chinei. Momentul in care avionul cade aproape vertical, filmat! VIDEO

Un avion Boeing 737 care transporta 133 de persoane s-a prabusit in sudul Chinei, anunta presa internationala. Nu sunt informatii privind posibili supravietuitori. UPDATE O inregistrare video de pe o camera de supraeghere publicata pe Twitter pare sa prezinte momentul in care avionul Boeing 737 al China Eastern se prabuseste. Pe imagini se vede cum aeronava cade aproape perfect vertical, cu viteza foarte mare si cu botul in jos.Din informatiile publicate de presa internationala reiese ca ... citeste toata stirea